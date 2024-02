Brasile-Usa: ministeriale Esteri del G20, Lula riceve oggi Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, riceve oggi il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, atteso a Rio de Janeiro per partecipare al vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20. I due, si legge in una nota della Casa Bianca, discuteranno di temi bilaterali, con particolare focus sulla cooperazione in tema di diritto del lavoro e della transizione energetica, e di questioni dell'agenda "globale". L'attenzione è in gran parte centrata sulla crisi in Medio Oriente e gli sviluppi delle recenti dichiarazioni di Lula che hanno portato a un raffreddamento delle relazioni con Israele. Il presidente brasiliano, che aveva accostato l'operazione nella Striscia di Gaza al "genocidio" degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato dichiarato persona "non grata" da Israele, Paese di cui gli Usa sono partner storici. Nei giorni scorsi, il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, aveva detto che la Casa Bianca, "ovviamente" non è d'accordo con le parole del presidente del Brasile. (Was)