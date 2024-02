Roma: Battaglia (Pd), bene Gualtieri su ricordo Borgna, figura generosa e di valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma, la cultura, "la nostra comunità deve molto a Gianni Borgna. Una figura generosa e di valore". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico e presidente della commissione Cultura, Erica Battaglia. "Ha saputo parlare alla città - aggiunge - portare a tutti e in tutto la sua competenza ed esperienza, coniugare linguaggio popolare e vocazione internazionale. Proseguì il lavoro nel solco tracciato da un grande ispiratore, Renato Nicolini, che non dimentichiamo. Bene il sindaco Gualtieri sull'importanza di rinnovare oggi, a dieci anni dalla scomparsa, il ricordo di Borgna, della sua lezione e della sua eredità. E' memoria di Roma e noi ci siamo e ci saremo, sempre", conclude. (Com)