Migranti: Kelany (Fd'I), bene operazione di Polizia che ha sgominato banda scafisti

- "Un plauso all'importante operazione di Polizia che ha sgominato una banda di scafisti dedita al traffico di migranti sulla rotta tunisina", dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione del partito. "L'ottimo lavoro delle Squadre mobili di Palermo e Trapani, dal personale del Servizio centrale operativo e dalla Sisco di Palermo, coordinato dalla direzione distrettuale Antimafia della procura di Palermo, ha consentito di porre in essere 12 fermi di trafficanti italiani e tunisini, che avevano in alcuni casi anche ordinato di sparare sulle nostre navi della Guardia di finanza. Questa operazione - conclude - conferma la fermezza delle forze dell'ordine e del governo nella lotta all'immigrazione clandestina, che resta un obiettivo primario. L'unica strada percorribile per evitare le morti in mare è combattere senza sosta il vile traffico degli uomini nel mediterraneo".(Rin)