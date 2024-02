Roma: ex Penicillina, due grossi gruppi societari interessati all’area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbero due grossi gruppi interessati all’acquisizione dell'ex fabbrica Penicillina di Roma. Il settimo tentativo di vendita all’asta dei 4 ettari di terreno e dei diritti delle migliaia di metri di cubatura in via Tiburtina nel quartiere San Basilio scadrà il 19 aprile e ha una base d’asta di 11 milioni. Le due società che hanno mostrato interesse sono di diverso genere: si tratterebbe di un gruppo finanziario e un secondo gruppo di imprenditoriale di rilevanza internazionale. Una vendita che l’intera zona aspetta da tempo nella speranza che la fatiscenza della struttura, spesso occupata da senza dimora o spacciatori, possa essere sostituita con una riqualificazione complessiva dell’area. L’ex stabilimento industriale “è ubicato in una zona felice. Dentro Roma, ma su una importante arteria come la Tiburtina, vicina al Grande raccordo anulare e alla stazione della Metro B Rebibbia” dice il curatore fallimentare Leonardo Donnola, interpellato da "Agenzia Nova". (segue) (Rer)