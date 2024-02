Roma: ex Penicillina, due grossi gruppi societari interessati all’area (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condizioni che favoriscono la destinazione dell'area a tante soluzioni diverse ma chi acquista l’area dovrà sobbarcarsi anche della bonifica, intesa come le opere murarie da abbattere e smaltire. Una spesa, quindi già calcolata in circa 5 milioni di milioni di euro”. Chi acquista l’area, quindi, dovrà avere la forza economica, non soltanto per sostenere l’acquisto, ma anche per dare seguito al progetto, qualunque esso sia. “Sono fiducioso, rispetto alle precedenti volte, che l’asta possa essere aggiudicata”, conclude Donnola. Se così non fosse alla prossima chiamata la base d'asta scenderà ancora di un paio di milioni. (Rer)