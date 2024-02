Decreto elezioni: Cattaneo (FI), su terzo mandato i leader troveranno la sintesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi rimaniamo contrari al terzo mandato. Abbiamo tolto il limite per i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti, abbiamo inserito i tre mandati per i sindaci dei comuni dai 5.000 ai 15 mila abitanti mentre per i comuni sopra i 15 mila abitanti e per le Regioni riteniamo che l'alternanza che si determina ogni due mandati sia sana e utile al funzionamento delle istituzioni". Lo ha detto a "Omnibus" su La7 il deputato e responsabile nazionale Dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. "Se poi il tema è il Veneto, dove c'è una legittima rivendicazione di Fd'I che ora ha un peso differente e non ha nessun governatore nel Nord, come sempre vi sarà una mediazione per trovare una sintesi", ha concluso.(Rin)