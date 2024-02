Ue: Commissione, investimenti pubblici al 3,4 per cento nel 2024 grazie a Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha presentato la valutazione intermedia dello Strumento di ripresa e resilienza (Rrf), lo strumento di ripresa dell'Ue al centro del piano Next Generation Eu (Ngeu) da 800 miliardi di euro. Secondo la valutazione dell'esecutivo Ue, il Recovery Fund ha raggiunto i suoi obiettivi fino a questo momento. La Commissione stima che circa la metà dell'aumento previsto degli investimenti pubblici tra il 2019 e il 2025 derivi infatti da investimenti finanziati dal bilancio dell'Ue, in particolare da Rrf. "Contrariamente alle crisi precedenti, gli investimenti pubblici in Europa sono aumentati durante la pandemia Covid e la successiva crisi energetica, passando dal 3 per cento nel 2019 al 3,3 per cento stimato nel 2023. Nel 2024, gli investimenti pubblici dovrebbero raggiungere il 3,4 per cento del Pil", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. (Beb)