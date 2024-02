Grecia: 6.500 agricoltori e 160 trattori in protesta ieri sera davanti al Parlamento ad Atene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del settore hanno manifestato per chiedere prezzi del carburante più bassi, un calo del costo dell’elettricità a 7 centesimi/KW oltre a sostegni per i fertilizzanti, mangimi e attrezzature. Secondo i rappresentanti le misure annunciate dal primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, a oggi non sarebbero sufficienti. Gli agricoltori hanno protestato anche per l'importazione di prodotti a basso costo da Paesi non Ue, poi venduti in sovraprezzo e spacciati per prodotti locali. I trattori lasceranno il centro di Atene nella tarda mattinata di oggi e domani si terranno le assemblee generali dei rappresentanti, per informare sui futuri sviluppi delle manifestazioni. (Gra)