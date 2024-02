Ucraina: colloquio telefonico fra Yermak e Urso su accordo bilaterale di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Ufficio presidenziale dell'Ucraina Andriy Yermak ha avuto una telefonata con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Come riferisce una nota della presidenza ucraina, Yermak ha espresso gratitudine al governo e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno all'Ucraina e agli ucraini nella loro lotta per la libertà, la sovranità e l'integrità territoriale del nostro Stato. Gli interlocutori hanno discusso le questioni relative al rafforzamento e all'accelerazione dei lavori per un accordo bilaterale di sicurezza tra l'Ucraina e l'Italia. Yermak ha informato Urso della piattaforma economica "Made in Ukraine" avviata dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Le parti hanno discusso su come aumentare l'efficienza di questa piattaforma per l'interazione con le imprese, tenendo conto, in particolare, delle migliori pratiche italiane. Inoltre, il capo dell'Ufficio presidenziale e il ministro italiano hanno affrontato le questioni attuali relative al rafforzamento della cooperazione tra le imprese ucraine e italiane. Yermak e Urso hanno anche discusso gli orientamenti della cooperazione nell'ambito della presidenza italiana del G7 nel 2024. (Kiu)