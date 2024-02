© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare chiarezza sulle cause della morte di Alexej Navalnyj "anche noi come Lega abbiamo chiesto che venga fatta pressione a livello diplomatico nei confronti della Russia". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, intervenendo alla trasmissione "Agorà", su Rai3. "Di più cosa possiamo fare? Invadiamo la Russia per fare chiarezza su questa cosa?", ha concluso. (Rin)