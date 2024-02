Napoli: arrestato latitante tarantino prima di imbarco su volo per Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricercato dal 16 ottobre 2022, è stato arrestato ieri sera a Napoli dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto, al termine di una complessa attività investigativa che ha posto fine alla sua latitanza. Sull’uomo, un 35enne tarantino, gravavano due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta di quella Direzione distrettuale antimafia, rispettivamente negli anni 2022, per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", e 2023, per i reati di "associazione finalizzata al traffico di stupefacenti" e " trasferimento fraudolento di valori", nell’ambito di due indagini che avevano colpito numerosi presunti appartenenti rispettivamente al clan Pascali di Taranto (Paolo VI) e al clan Sudoso di Statte (TA). L’arrestato, inoltre, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Taranto, per l’espiazione di una pena detentiva di 3 anni, poiché riconosciuto colpevole di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rin)