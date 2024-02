Imprese: Federlazio, nella sede di Rieti incontro su economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto, presso la sede di Federlazio di Rieti, un incontro che ha visto la presenza dell'amministratore delegato del parco scientifico e tecnologico dell'Alto Lazio, Federico Rinaldi, del presidente del comitato di coordinamento dell'Apea (Area produttiva ecologicamente attrezzata) di Rieti Green in Progress, Vincenzo Regnini, dei rappresentanti dell'Apea del distretto industriale di Civita Castellana, Antonio Sini, presidente del comitato coordinamento e Alberto Cataldi, coordinatore, nonché dei direttori di Federlazio delle sedi di Viterbo e di Rieti, Giuseppe Crea e Mauro Giovannelli. Lo comunica in una nota Federlazio. L'appuntamento - spiega la nota - è stato promosso con la finalità di individuare sinergie da tradurre in azioni concrete per innescare opportunità di sviluppo per il territorio sui temi dell'economia circolare e della green economy. L'economia circolare costituisce un nuovo modello di sviluppo economico che si contrappone a quello lineare, un modello verso cui le imprese devono orientarsi per minimizzare l'utilizzo di risorse naturali, prolungandone l'uso, promuovendone il riutilizzo, riciclandole. Abbattendo, in questo modo, la produzione di rifiuti e, di conseguenza, lo smaltimento degli stessi. (segue) (Com)