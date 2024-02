Imprese: Federlazio, nella sede di Rieti incontro su economia circolare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, impossibilitato a partecipare all'incontro, ha fatto pervenire ai presenti i saluti e la seguente dichiarazione: "Ci siamo impegnati fin dal principio sul tema delle Apea perché consapevoli dell'importanza strategica di tali progetti per il futuro della dimensione economico-industriale territoriale, nell'ottica di uno sviluppo circolare e green. In questo quadro, esprimo soddisfazione per l'incontro odierno in Federlazio e assicuro il mio impegno per agevolare la richiesta, emersa in tale sede, di organizzare un tavolo di confronto periodico tra le Apea regionali e l'assessorato allo Sviluppo economico della Regione Lazio". (Com)