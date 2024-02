Kenya-Cuba: medici rapiti, presidente parlamento L'Avana a Nairobi per chiedere chiarimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale cubana, Esteban Lazo, si è recato in Kenya per chiedere chiarimenti sulle recenti notizie - non confermate - sulla presunta uccisione in un raid aereo Usa dei due medici cubani rapiti in Kenya nel 2019. Lo riferisce il ministero degli Esteri de L'Avana, secondo cui Lazo "si è recato in Kenya per avviare procedure urgenti con le più alte autorità di quel Paese", in cerca di "collaborazione e chiarimenti, alla luce delle recenti notizie pubblicate sulla possibile morte non confermata dei medici Assel Herrera Correa e Landy Rodriguez Hernandez, rapiti in quel Paese il 12 aprile 2019". La dichiarazione non fornisce ulteriori dettagli sulla visita di Lazo. I medici, Assel Herrera Correa e Landy Rodríguez Hernandez, furono rapiti dai militanti di al Shabaab mentre si recavano al lavoro. La visita di Lazo giunge dopo che lo scorso fine settimana il gruppo jihadista somalo ha affermato che i due medici sarebbero stati uccisi lo scorso 15 febbraio in un attacco di droni statunitensi contro una casa nella città di Gelib, nel sud della Somalia. (segue) (Res)