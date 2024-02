Kenya-Cuba: medici rapiti, presidente parlamento L'Avana a Nairobi per chiedere chiarimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due medici facevano parte di un'équipe medica inviata in Kenya da Cuba. Secondo la versione riportata da Al Shabaab, i due ostaggi sarebbero stati uccisi “sul colpo” durante il raid. "Il bombardamento aereo, iniziato intorno alle 00:10 (di giovedì 15 febbraio) ha preso di mira una casa a Gelib, uccidendo sul colpo Assel Herrera e Landy Rodriguez, che erano stati catturati il ​​12 aprile 2019", si legge nella dichiarazione, a corredo della quale viene mostrata un'immagine del presunto cadavere di uno degli ostaggi. La notizia della presunta uccisione dei due ostaggi cubani non è stata per ora confermata dal governo de L'Avana che, tramite il suo ministro della Salute, José Angel Portal Miranda, ha dichiarato che "non si ha ancora certezza che le due vittime siano i due medici cubani" e ha fatto sapere di essere "in costante comunicazione con le controparti in Kenya e Somalia" per accertare la sorte dei due medici rapiti, oltre ad essere in contatto anche con i familiari degli ostaggi. (Res)