Serbia: fondata Associazione per il diritto bancario, esperti condividono conoscenze e proposte

- E' stata fondata in Serbia l'Associazione per il diritto bancario. L'assemblea costitutiva si è tenuta nella sede della Banca centrale (Nbs) di Belgrado, secondo quanto riporta la stampa locale. L'associazione, concepita come una piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché per il dialogo professionale nel campo del diritto bancario è formata da molti esperti nel campo economico e bancario, nonché avvocati e giuristi. Il rappresentante dell'Associazione e presidente del Consiglio d'amministrazione, Bojan Terzic, ha sottolineato che "stiamo vivendo un periodo in cui il diritto bancario è diventato un tema importante che però non viene trattato con sufficiente attenzione. C'è bisogno di un forum, un luogo dove confrontarsi su temi diversi, scambiare conoscenze ed esperienze e avanzare proposte concrete", ha sottolineato. Il governatore della Nbs, Jorgovanka Tabakovic, definito questa giornata "storica", in quanto la Nbs è "in un certo senso custodia, sostegno e patrono" dell'iniziativa. (Seb)