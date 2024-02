Roma: giovane donna giù dal quinto piano a Furio Camillo, ipotesi suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un capannello di curiosi e diverse pattuglie della polizia: trambusto stamattina in via Luigi Cibrario, in zona Furio Camillo, a Roma. Secondo quanto si è appreso, da fonti della questura e da testimoni sul posto, davanti a un portone è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona. Si tratta di una ragazza di 36 anni caduta dal quinto piano, secondo le prime ricostruzioni si ipotizza il suicidio. I familiari della giovane sono sul posto. (Rer)