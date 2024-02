Germania: governo diviso sulle armi a lungo raggio per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo in Germania è divisa sulle armi a lungo raggio da fornire all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ricordando che Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno elaborato una mozione unitaria per chiedere all'esecutivo federale di fornire tali armamenti al Paese aggredito dalla Russia. Nel testo, che dovrebbe essere approvato al Bundestag domani 22 febbraio, non si precisa di quali armi a lungo raggio si tratti. Per i Verdi e la Fdp, si intendono i missili da crociera Taurus, che l'Ucraina richiede da mesi alla Germania. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, esponente della Spd, ha ripetutamente respinto questa richiesta, preoccupato che le Forze armate ucraine possano utilizzare tali armi per colpire obiettivi in territorio russo. Secondo la Cancelleria di Berlino, la dicitura contenuta nella mozione di Spd, Verdi e Fdp non indicherebbe quindi i Taurus che hanno una gittata fino a 500 chilometri, ma i lanciarazzi multipli Mars II, la cui portata è di 150 chilometri. (Geb)