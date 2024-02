Siria: presunto attacco Israele su Damasco, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono state uccise in un presunto attacco israeliano a Damasco, nel quartiere residenziale di Kafr Sousa. Lo riferisce l'emittente televisiva statale siriana, mentre l'agenzia di stampa "Sana" ha pubblicato le immagini delle conseguenze dell'attacco, che mostrano l'esterno di un edificio a più piani parzialmente annerito e le finestre distrutte, oltre a un incendio. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un'organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti sul campo, nell'attacco sono stati uccisi un civile e due stranieri. L'appartamento colpito era situato vicino a una scuola iraniana. Anche se Israele, normalmente, non commenta attacchi specifici in Siria, ha ammesso di aver condotto centinaia di sortite contro i gruppi terroristici sostenuti dall’Iran che tentavano di prendere piede nel Paese negli ultimi dieci anni. L'esercito israeliano afferma di aver attaccato le spedizioni di armi che si ritiene siano destinate a quei gruppi, primo fra tutti il movimento sciita libanese Hezbollah. Inoltre, gli attacchi aerei attribuiti a Israele hanno ripetutamente preso di mira i sistemi di difesa aerea siriani. (Lib)