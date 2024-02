India: riprende protesta agricoltori, governo invita a proseguire trattativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori, inoltre, chiedono risarcimenti per le famiglie dei manifestanti morti nelle proteste del 2020-21 e giustizia per le vittime delle violenze avvenute il 3 ottobre 2021 a Tikunia, nel distretto di Lakhimpur Kheri dello Stato dell’Uttar Pradesh, durante una protesta. Tra le altre richieste ci sono la remissione dei debiti e l’attuazione delle raccomandazioni della cosiddetta Commissione Swaminathan, ovvero la Commissione nazionale sugli agricoltori (Ncf) presieduta dall’agronomo Mankombu Sambasivan Swaminathan. Istituita nel 2004 in risposta alla piaga dei suicidi tra gli agricoltori, la Commissione ha prodotto quattro rapporti fino al 2006, l’ultimo dei quali contenente raccomandazioni per un approccio globale alla politica agricola e a una crescita più inclusiva. Sono state raccomandate, tra l’altro, riforme fondiarie, sull’allevamento, sui servizi di supporto e sui programmi delle facoltà di agraria. (segue) (Inn)