India: riprende protesta agricoltori, governo invita a proseguire trattativa (4)

Nel settembre del 2020, in piena pandemia di coronavirus, furono approvate tre leggi di liberalizzazione – The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act e The Essential Commodities (Amendment) Act – che complessivamente puntavano a creare un mercato nazionale unico riducendo le barriere e limitando il potere degli Stati di determinare piazze commerciali e prezzi. Dopo più di un anno di proteste, il 19 novembre 2021, il primo ministro, Narendra Modi, annunciò in un discorso televisivo alla nazione la loro abrogazione, votata dieci giorni dopo da entrambe le camere del parlamento (Farm Laws Repeal Bill). Dopo il voto parlamentare gli agricoltori smobilitò il presidio mantenuto per un anno alle porte di Nuova Delhi. Il governo, con una lettera formale, si impegnò a ritirare tutte le azioni legali promosse nei confronti dei manifestanti durante la protesta. Sul prezzo minimo di sostegno, invece, il governo si dichiarò disponibile a formare un comitato sulla questione comprendente anche una rappresentanza degli agricoltori, senza sottoscrivere però impegni scritti.