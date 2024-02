Aerospazio: lancio riuscito per il satellite di telecomunicazioni Merah Putih-2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il satellite di telecomunicazioni Merah Putih-2, in precedenza denominato Telkomsat Hts 113Bt, è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Falcon9 di SpaceX dalla base di Cape Canaveral in Florida. Lo ha reso noto un comunicato di Thales Alenia Space. Merah Putih-2, progettato per rafforzare l'infrastruttura di connettività su tutto il territorio del paese, mira a potenziare l'attività digitale delle imprese offrendo una migliore qualità di servizio alla società indonesiana. Il satellite, che prende il nome dai colori della bandiera indonesiana ed è basato sulla storica piattaforma Spacebus 4000B2 di Thales Alenia Space, contribuirà a colmare il divario digitale nell'intero arcipelago, fornendo una capacità di oltre 32 Gpbs. Il contratto per la realizzazione del satellite ad alte prestazioni è stato siglato nel 2021 tra Thales Alenia Space – joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), e il principale operatore di servizi satellitari indonesiano, Pt Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), filiale della società statale di telecomunicazioni digitali Pt Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom). (segue) (Com)