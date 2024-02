Argentina: arrestato a Santa Fé presunto jihadista indagato da Guardia civil spagnola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della Guardia civil spagnola hanno contribuito all'arresto, nella città argentina di Santa Fé, di una persona accusata di aver tradotto contenuti propagandistici dello Stato islamico in spagnolo. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", l'operazione è il risultato di monitoraggi informatici volti a individuare minacce jihadiste in Spagna, che nel novembre 2023 ha portato alla localizzazione di un individuo che diffondeva contenuti terroristici attraverso molteplici profili su varie reti sociali. Nelle sue pubblicazioni l'arrestato faceva riferimento diretto alla Spagna. Si tratta di video degli autori materiali degli attacchi terroristici a Barcellona e Cambrils nel 2017, nonché riferimenti all'Alhambra di Granada. A seguito dell'apertura di un fascicolo presso il Tribunale nazionale di Madrid per l'identificazione dell'uomo, sono stati ottenuti una serie di dati che lo collocavano in Argentina. Le informazioni a disposizione sono state immediatamente comunicate ai servizi di sicurezza di Buenos Aires e hanno favorito l'individuazione e l'arresto. (Spm)