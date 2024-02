Cina-Australia: scrittore Yang Hengjun non ricorrerà in appello alla sentenza di condanna a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scrittore e blogger australiano Yang Hengjun non ricorrerà in appello alla sentenza di condanna a morte pronunciata da un tribunale di Pechino all'inizio di febbraio. È quanto si legge in una nota pubblicata oggi dai familiari di Yang, che hanno definito "disumano" il sistema giudiziario del Paese asiatico. Lo scrittore è stato condannato a morte con sospensione della pena con l'accusa di spionaggio, dopo un processo celebrato in tempi rapidissimi a maggio 2021. L'esecuzione è stata tuttavia sospesa per due anni e ci sono buone probabilità che venga commutata in ergastolo in caso di buona condotta. La decisione di non ricorrere in appello è stata motivata con il deterioramento delle condizioni di salute dello scrittore, che ha una cisti di dieci centimetri sul rene che richiede un intervento chirurgico. "Ricorrere in appello non farebbe altro che ritardare la possibilità di cure mediche adeguate e controllate, dopo cinque anni di trattamenti disumani e di assoluta negligenza medica", ha affermato la famiglia, aggiungendo che "il peggioramento delle condizioni fisiche di Yang non gli consente di sopportare ulteriori attacchi da parte di questo sistema legale". (segue) (Cip)