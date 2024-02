Cina-Australia: scrittore Yang Hengjun non ricorrerà in appello alla sentenza di condanna a morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza ha raffreddato nuovamente le relazioni tra Cina e Australia, che negli ultimi mesi avevano registrato timidi progressi dopo anni di battibecchi diplomatici e ritorsioni commerciali. I rapporti hanno raggiunto il punto più basso nel 2020, dopo che l'Australia ha bandito Huawei da una gara per la realizzazione della rete nazionale 5G e ha chiesto un'inchiesta in seno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull'origine del Covid-19 e su presunte operazioni d'insabbiamento da parte di Pechino. "Continueremo a fare pressione (sulla Cina) affinché per garantire gli interessi e il benessere di Yang, oltre che l'assistenza consolare", ha dichiarato oggi la ministra degli Esteri australiana Penny Wong, aggiungendo che "tutti gli australiani vogliono rivederlo riunito ai suoi cari". Il 58enne Yang, ex funzionario del ministero degli Esteri cinese, si era trasferito in Australia nel 2000 e aveva ottenuto la cittadinanza due anni dopo. Aveva acquisito una certa notorietà nel Paese per il suo impegno a favore della democrazia e per la sua critica nei confronti del Partito comunista cinese, che negli ultimi anni si era fatta via via più velata. (segue) (Cip)