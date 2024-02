Cina-Australia: scrittore Yang Hengjun non ricorrerà in appello alla sentenza di condanna a morte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Yang è avvenuto all'aeroporto di Canton nel 2019, dove era atterrato assieme alla sua famiglia con un volo da New York. Proprio i suoi due figli, che vivono in Australia, avevano scritto una lettera al primo ministro Anthony Albanese alla vigilia della visita effettuata in Cina lo scorso ottobre, invitandolo a chiedere al governo di Pechino il rilascio di Yang per motivi medici. Proprio lo stesso Albanese ha definito "uno scandalo" il pronunciamento del tribunale cinese, chiarendo che Canberra ha trasmesso a Pechino "il nostro sconcerto, la nostra disperazione, la nostra frustrazione". Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Canberra all'indomani della sentenza, il premier ha aggiunto: "Continueremo a formulare le rimostranze più forti. Ovviamente abbiamo convocato il 5 febbraio l'ambasciatore (cinese), ma protesteremo a tutti i livelli". (Cip)