Senegal: ministra Giustizia annuncia il rilascio di quasi 400 manifestanti

- La ministra della Giustizia del Senegal, Aissata Tall Sall, ha annunciato il rilascio di quasi 400 manifestanti che erano stati arrestati e imprigionati durante le manifestazioni politiche del marzo 2021 e del giugno 2023. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, la ministra non ha specificato se tra i rilasciati figuri anche il leader dell'opposizione Ousmane Sonko e il candidato alla presidenza Bachirou Diomaye Faye. "L'unica cosa che posso dire è che non si tratta di un comunicato di massa; sono casi che vengono studiati caso per caso in base agli elementi presenti nei dossier", ha detto, aggiungendo che il rilascio dei prigionieri politici mira ad allentare la tensione nel Paese in seguito al rinvio delle elezioni presidenziali. Le manifestazioni politiche in Senegal hanno spesso provocato arresti e morti. Più di recente, tre persone sono morte durante le proteste contro l’annullamento delle elezioni in programma il prossimo 25 febbraio nel Paese. (segue) (Res)