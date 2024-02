Senegal: ministra Giustizia annuncia il rilascio di quasi 400 manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi 15 dei 20 candidati ammessi alle elezioni presidenziali rinviate in Senegal hanno chiesto che il nuovo voto si tenga entro il 2 aprile, data in cui l'attuale presidente Macky Sall porrà fine al suo mandato. In un documento firmato da alcuni dei principali contendenti, tra cui Bassirou Diomaye Faye - detenuto con l'accusa di istigazione - e l'ex sindaco di Dakar Khalifa Sall, i 15 candidati insistono inoltre sul fatto che la lista non dovrebbe essere modificata. La scorsa settimana la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha invitato le autorità del Senegal a fissare una nuova data per le elezioni presidenziali, in conformità con una sentenza del Consiglio costituzionale che lo scorso 10 febbraio ha definito incostituzionale il rinvio a dicembre disposto dal presidente Macky Sall. In una nota, l'organizzazione regionale ha esortato “tutte le parti interessate nel processo elettorale a rispettare la decisione del Consiglio costituzionale e ha invitato le autorità competenti a fissare una data per le elezioni presidenziali”. Tenuto conto che "la data delle elezioni non può essere rinviata oltre la durata del mandato”, ha precisato il Consiglio costituzionale, queste dovranno quindi tenersi entro il 2 aprile. (segue) (Res)