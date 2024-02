Senegal: ministra Giustizia annuncia il rilascio di quasi 400 manifestanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una sentenza definita “storica” dalle opposizioni, il Consiglio costituzionale del Senegal ha annullato il rinvio delle elezioni deciso dal presidente Macky Sall per ragioni legate alla corruzione ed alla sicurezza nazionale. La decisione, ha spiegato la Consulta, si basa sul principio di “certezza del diritto”, ed in particolare sul mancato rispetto degli articoli 27 e 103 della Carta senegalese: il primo fissa la durata del mandato del presidente della Repubblica e il secondo dispone che nessuno possa modificarne il numero o la durata. Rinviando il voto del 25 febbraio al 15 dicembre, invece, Sall sarebbe rimasto al potere ben oltre la fine del suo mandato, in scadenza il prossimo 2 aprile, contravvenendo ad un principio fondamentale delle leggi che regolano lo Stato. (segue) (Res)