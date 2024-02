Germania: ministri Finanze ed Economia presenteranno a Scholz strategie per crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri tedeschi delle Finanze e dell'economia, e della Protezione del clima, Christian Lindner e Robert Habeck, presenteranno nelle prossime settimane al cancelliere Olaf Scholz le rispettive strategie per stimolare la crescita della Germania. Come riferisce il quotidiano "Bild", il piano di Lindner si concentrerà sulla "svolta economica", con proposte di sgravi fiscali sia per le imprese sia per i privati e suggerimenti per un taglio alla burocrazia.(Beb)