Torino: gli appuntamenti di domani (2)

- TorinoOre 9, Liceo Scientifico "Alessandro Volta", via Juvarra 14: la vicesindaca Favaro e l'assessore Tresso incontrano le studentesse e gli studentiOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle commissioni III e VI. Odg: audizione degli ideatori della "Startup mercato itinerante"Ore 13, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione congiunta di V^ e II^ Commissione. Odg: mozione 2023-35158 - Incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici in occasione degli eventi sportivi e/o culturali.Ore 14, Fiera Milano Rho: l'assessore Tresso partecipa al convegno "Il verde e la salute sono il futuro delle nostre in città" nell'ambito di "Myplant & Garden", fiera professionale del verde urbano ed extraurbano, del paesaggio, del florovivaismo, e del gardenOre 14:30, sopralluogo della IV Commissione al Pronto Soccorso Ospedale MartiniOre 17:30, Circoscrizione 2, strada comunale di Mirafiori: la vicesindaca Favaro partecipa alla riunione della 1° Commissione sul Patrimonio circoscrizionaleOre 20, Teatro Regio, piazza Castello 215: l'assessora Purchia assiste alla prima dello spettacolo "Un ballo in maschera" diretto dal maestro Riccardo Muti. (Rpi)