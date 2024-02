Corea del Sud: proseguono proteste dei medici, dimezzate operazioni chirurgiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede la mobilitazione di categoria dei medici sudcoreani contro i piani del governo per aumentare i posti disponibili nelle facoltà universitarie di medicina del Paese, e far fronte così alla carenza di personale ospedaliero. Alle azioni collettive iniziate questa settimana hanno aderito circa 9mila dottori e tirocinanti, con significative ricadute sulle prestazioni mediche erogate: il quotidiano "Korea Herald" riferisce che il numero delle operazioni chirurgiche effettuate nel Paese si è dimezzato negli ultimi giorni. Oggi il governo ha minacciato il ricorso alle vie legali, se i medici non ottempereranno all'ordine di tornare al lavoro. Stando ai media coreani, sino alle 22 di ieri (ora locale), avevano aderito alla protesta 8.816 medici tirocinanti, pari a circa il 71,3 per cento del totale nei 100 ospedali di formazione del Paese. (segue) (Git)