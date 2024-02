Estonia-Russia: premier Kallas, non dobbiamo avere paura di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, “vuole che abbiamo paura, ma questo significherebbe dargli ciò che vuole”. Per tale motivo, “non dobbiamo avere paura”. È quanto affermato dalla prima ministra dell'Estonia, Kaja Kallas, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In questo modo, il capo del governo di Tallinn ha commentato l'inserimento del suo nominativo nell'elenco dei ricercati della Russia. Secondo Kallas, con tale classificazione Putin sta “chiaramente” utilizzando “un’arma per diffondere la paura” e dimostrare che l'Estonia “non è un vero Paese”. La prima ministra estone ha evidenziato che il titolare del Cremlino la “incolpa per questioni che in realtà sono affari interni russi”. Ciò dimostra che Putin ha “sogni e pensieri imperialisti”. Kallas ha quindi sottolineato: “Devo aver fatto qualcosa di giusto se i russi sono così arrabbiati con me”. Quando le è stato chiesto come riesca a non avere paura a seguito del suo inserimento nella lista dei ricercati della Russia, la prima ministra estone ha risposto: “(Putin) vuole che abbiamo paura, ma questo significherebbe dargli quello che vuole, ecco perché non dobbiamo avere paura”. Kallas ha, infine, dichiarato: “L’unica cosa che dovrebbe spaventarci è la paura stessa, come disse Roosevelt durante la Seconda guerra mondiale”. (Geb)