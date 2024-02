Ue: Bonino, noi aperti a tutti per un'Europa unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di +Europa, Emma Bonino, parla sul "Corriere della Sera" di alleanze in vista delle prossime europee: "Non mi devo fidanzare con qualcuno, voglio invece valutare risposte sul piano concreto: Gli Stati Uniti d'Europa. Con Riccardo Magi, segretario di + Europa, abbiamo organizzato sabato, il 24 febbraio, una convention proprio per capire chi ci sta a lottare sul serio per questo". Invitati Carlo Calenda, Matteo Renzi, Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni: "Tutti quei partiti che si definiscono liberali e progressisti e che come noi credono in un rafforzamento del federalismo europeo, a prescindere dalle alleanze per le elezioni. Noi riteniamo che questo debba essere un obiettivo quanto più largo e condiviso possibile". "Noi - continua l'ex ministra - apriamo la porta in nome di una battaglia chiara e netta, poi vediamo chi ha voglia di fare sul serio". (segue) (Rin)