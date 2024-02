Ue: Bonino, noi aperti a tutti per un'Europa unita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è "dare vita a una piattaforma delle forze che nel Parlamento europeo vorranno impegnarsi per superare i veti e gli egoismi nazionali per rafforzare l'idea del federalismo europeo. In attesa dei partiti hanno confermato personalità esterne: tra gli altri, Carlo Cottarelli, Guy Verhofstadt, Gian Domenico Caiazza". Bonino osserva inoltre che "le alleanze si creano su obiettivi e proposte comuni, non basta allearsi o coalizzarsi contro qualcuno come oggi va tanto di moda. Mi pare che a sinistra oltre al salario minimo si sia fatto poco per creare convergenze". Tra gli altri temi per unificare le forze: "La difesa della democrazia e i diritti civili. Poi c'è la lotta per la riduzione del debito pubblico, quella per il cambiamento climatico. Insieme potremmo anche lottare per un'Italia libera dalle corporazioni, dagli accentramenti di potere, dalle mafie", conclude Bonino. (Rin)