Energia: Germania, dal governo 3,5 miliardi di euro per importazione di idrogeno verde

- Il governo tedesco ha mobilitato 3,5 miliardi di euro per l'importazione di idrogeno verde in Germania tra il 2027 e il 2036. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima di Berlino, il cui titolare Robert Habeck ha affermato: “Dalla fine di questo decennio intendiamo essere in grado di importare quantità significative di idrogeno per la nostra industria e per l'approvvigionamento di energia”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i finanziamenti provengono dal Fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). Secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, nei prossimi dieci anni, la Germania dovrà coprire un fabbisogno annuo di idrogeno compreso tra 95 e 130 terawattora. In futuro, la domanda continuerà ad aumentare e si prevede che più della metà di questa energia rinnovabile dovrà essere importata. Per l'acquisto di idrogeno verde, il governo federale bandirà un'asta internazionale con un contratto di lungo periodo assegnato all'offerta più economica. “In una seconda vendita, le quantità di idrogeno così acquistate verranno messe all'asta per i clienti nell'UE a un prezzo competitivo”. (Geb)