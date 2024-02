Australia: cinese implicato in attività di contrabbando nordcoreane verrà estradato negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo cinese arrestato in Australia, accusato di essere coinvolto in un piano nordcoreano per generare entrate attraverso la vendita di sigarette contraffatte, è in attesa di estradizione negli Stati Uniti. Lo hanno annunciato oggi le autorità australiane. Jin Guanghua è stato arrestato nello stato di Victoria nel marzo dello scorso anno in risposta a un mandato delle autorità statunitensi, e da allora si trova in custodia in attesa dell'estradizione, ha dichiarato il dipartimento dell'Avvocatura generale dell'Australia. "Il soggetto è ricercato negli Stati Uniti per una serie di reati, tra cui frodi bancarie, riciclaggio di denaro e cospirazione", ha detto un portavoce del dipartimento in una dichiarazione. (segue) (Res)