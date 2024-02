Australia: cinese implicato in attività di contrabbando nordcoreane verrà estradato negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato di estradizione e l'arresto di Jin sono noti solo da ieri. Una atto d'accusa delle autorità statunitensi risalente allo scorso anno afferma che Jin, cittadino cinese, ha commesso frodi bancarie nell'ambito di un piano illegale della Corea del Nord per generare entrate attraverso l'acquisto e la vendita di tabacco. Per evitare le sanzioni delle Nazioni Unite, le banche nordcoreane hanno utilizzato aziende di facciata, secondo l'accusa. Secondo il Federal Bureau of Investigation (Fbi)Jin era uno dei tre cittadini cinesi che agivano come intermediari, acquistando tabacco per aziende di proprietà delle forze armate e del governo della Corea del Nord e utilizzandolo per produrre sigarette da rivendere per generare valuta estera. (Res)