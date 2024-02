Germania-Ucraina: intesa tra Mbda e Ukroboronprom sui sistemi antiaerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale in Germania del gruppo per la difesa europeo Mbda, Mbda Deutschland, e Ukroboronprom, azienda statale ucraina del settore militare, hanno concluso una dichiarazione d'intenti per la collaborazione nei sistemi antiaerei. L'amministratore delegato di Mbda Deutschland, Thomas Gottschild, ha definito l'accordo una "pietra miliare" per la cooperazione tra le industrie della difesa di Germania e Ucraina. A sua volta, come riferito dal quotidiano "Handelsblatt", l'Ad di Ukroboronprom, German Smetanin, ha sottolineato che la cooperazione non soltanto rafforza l'Ucraina "sul campo di battaglia" contro l'invasione della Russia, ma pone anche solide basi per l'ulteriore sviluppo dell'industria della difesa dell'ex repubblica sovietica. Secondo Smetatin, infine, l'intesa con Mbda Deutschland contribuisce all'integrazione dell'Ucraina nel settore militare della Nato. (Geb)