Russia: generale Gerasimov premia militari coinvolti in liberazione di Avdiivka

- Il capo dello Stato maggiore russo, il generale Valerij Gerasimov, ha premiato i militari russi che erano coinvolti nella liberazione di Avdiivka. Come ha riferito il ministero della Difesa russo, la premiazione ha avuto luogo nella zona dove si svolge l'operazione speciale. "Il capo dello Stato maggiore delle Forze armate della Federazione Russa ha consegnato l'ordine del coraggio e le medaglie Per il coraggio ai militari che si sono distinti durante la liberazione di Avdiivka e li ha ringraziati per il valore e il coraggio mostrati in battaglia", ha riferito il dicastero. Gerasimov ha inoltre ascoltato un rapporto del comandante Andrej Mordvichev sulle ulteriori azioni delle truppe russe nella direzione di Avdiivka. (Rum)