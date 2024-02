India: al via a Nuova Delhi la nona edizione del Raisina Dialogue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi a Nuova Delhi la nona edizione del Raisina Dialogue, la più importante conferenza di geopolitica in India, organizzata dal ministero degli Esteri indiano e dall’Observer Research Foundation (Orf) e in programma fino al 23 febbraio. La giornata inaugurale prevede, tra gli altri, gli interventi del primo ministro dell’India, Narendra Modi, e del primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ospite principale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, aggiungendo che sono attesi oltre 2.500 partecipanti di oltre cento Paesi. Tra i relatori ci saranno ministri, ex capi di Stato e di governo, alti ufficiali, rappresentanti delle imprese, accademici e altri esperti. Il titolo dell’edizione 2024 è “Chaturanga: Conflict, Contest, Cooperate, Create”. Nel corso delle tre giornate saranno affrontati sei temi: “Frontiere tecnologiche: regolamenti e realtà”; “Pace con il Pianeta: investire e innovare”; “Guerra e pace: arsenali e asimmetrie”; “Multilateralismo decolonizzante: istituzioni e inclusione”; “L’agenda post 2030: popolo e progresso”; “Difendere la democrazia: società e sovranità”. (Inn)