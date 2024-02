Russia: svelate attività rete britannica che spiava per conto dell'Ucraina in regione Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha svelato l'attività di un gruppo britannico che effettuava operazioni di spionaggio per conto dell'Ucraina nella regione di Kherson. E' quanto ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb. "Sul territorio della regione di Kherson sono state scoperte le attività dell'organizzazione governativa britannica British Council, "che attraverso le organizzazioni controllate da essa ha svolto attività di intelligence nell'interesse del regime di Kiev", ha riferito il servizio di intelligence russo. Secondo l'Fsb, l'organizzazione ha coinvolto i rifugiati ucraini che vivono nel Regno Unito per ottenere informazioni di intelligence di natura militare-politica attraverso stretti legami nella regione di Kherson. Ora i servizi segreti russi stanno conducendo un'indagine sulle attività del British Council nella regione, così come sulle persone che avrebbero collaborato con l'organizzazione. (Rum)