Gaza: Partito laborista britannico chiede un "cessate il fuoco umanitario immediato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista britannico, Keir Starmer, ha chiesto un "cessate il fuoco umanitario immediato", esortando sia Israele che il movimento islamista palestinese Hamas a deporre le armi e a mettere immediatamente fine alla guerra in corso nella Striscia di Gaza. Come riferisce il quotidiano "The Times", le parole di Starmer, giunte prima del voto odierno in Parlamento sulla situazione in corso a Gaza, sembrano aver convinto alcuni dei membri del suo "governo ombra" che stavano valutando di dimettersi qualora il Partito laborista non avesse sostenuto una risoluzione presentata dal Partito nazionalista scozzese che chiede un cessate il fuoco immediato. (Rel)