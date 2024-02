Nepal: ministro Esteri Saud in partenza per Nuova Delhi per partecipare a Raisina Dialogue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Narayan Prakash Saud, partirà oggi, 21 febbraio, per Nuova Delhi, in India, per partecipare alla nona edizione del Raisina Dialogue, organizzato dal ministero degli Esteri indiano e dall’Observer Research Foundation (Orf). Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri nepalese, precisando che l’intervento di Saud è in programma il 23 febbraio sul tema “Deficit di sviluppo: verso un’agenza post 2023”. A margine dell’evento, aggiunge la nota, il ministro avrà incontri con dignitari del governo indiano e di altri Paesi partecipanti. (segue) (Inn)