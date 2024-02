Nepal: ministro Esteri Saud in partenza per Nuova Delhi per partecipare a Raisina Dialogue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più importante conferenza di geopolitica in India viene inaugurata oggi dal primo ministro dell’India, Narendra Modi, mentre il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, interviene come ospite principale nella sessione di apertura. Come riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, nei tre giorni di lavori sono attesi oltre 2.500 partecipanti di più di cento Paesi. Tra i relatori ci saranno ministri, ex capi di Stato e di governo, alti ufficiali, rappresentanti delle imprese, accademici e altri esperti. Il titolo dell’edizione 2024 è “Chaturanga: Conflict, Contest, Cooperate, Create”. Nel corso delle tre giornate saranno affrontati sei temi: “Frontiere tecnologiche: regolamenti e realtà”; “Pace con il Pianeta: investire e innovare”; “Guerra e pace: arsenali e asimmetrie”; “Multilateralismo decolonizzante: istituzioni e inclusione”; “L’agenda post 2030: popolo e progresso”; “Difendere la democrazia: società e sovranità”. (Inn)