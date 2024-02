Serbia: Vucic, risoluzione Parlamento europeo su elezioni è una "famigerata bugia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha quindi detto che si attendono i rapporti delle missioni di osservazioni dell'Odihr e dell'Osce sulla tornata elettorale, ma anche che la Serbia "dispone delle autorità competenti per condurre le indagini". Vucic ha quindi annunciato che "da lunedì prossimo inizieranno le consultazioni con coloro che vogliono discutere e rispettare la Costituzione e le leggi di questo Paese" dopodiché ha aggiunto "sarò pronto a nominare un mandatario". "Siamo entrati in processi importanti, decisivi per la formazione del nuovo governo e della nuova Assemblea", ha detto il presidente serbo sottolineando di sperare che la procedura venga completata "in tempi relativamente brevi". Infine il presidente ha sostenuto che "entro il primo marzo si saprà se si terranno delle nuove elezioni nella capitale Belgrado", nel caso il Partito progressista serbo (Sns) e il Partito socialista (Sps) non riuscissero ad avere la maggioranza legittima dell'Assemblea cittadina. (Seb)