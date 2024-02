Nato: Scholz, la sicurezza è indivisibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza nella Nato è “indivisibile: siamo pronti a difendere ogni metro quadrato del territorio” dell'Alleanza atlantica. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nella serata di ieri ad Amburgo durante la celebrazione del Matthiae-Mahl, alla presenza della prima ministra dell'Estonia Kaja Kallas come ospite d'onore. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il capo del governo federale ha sottolineato che la Germania è fermamente dalla parte degli Stati del Mar Baltico di fronte alle minacce della Russia. In particolare, nel rivolgersi a Kallas, Scholz ha affermato: “La vostra sicurezza, la sicurezza dell’Estonia e dei Paesi baltici, è anche la nostra sicurezza”. (Geb)