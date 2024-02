Ucraina: primi piloti completeranno addestramento su F-16 negli Usa entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi piloti ucraini completeranno l'addestramento al volo sui cacciabombardieri di fabbricazione statunitense F-16 entro la prossima estate. Lo riferisce l'emittente televisiva statunitense "Cnn", che cita un portavoce della Guardia nazionale dell'Arizona. I piloti hanno intrapreso il corso di addestramento lo scorso ottobre con il 162mo stormo di stanza a Tucson, in Arizona. Il dipartimento della Difesa Usa aveva annunciato in quell'occasione che l'addestramento avrebbe richiesto diversi mesi. Un secondo gruppo di quattro piloti ucraini ha intrapreso l'addestramento lo scorso gennaio, mentre un terzo gruppo sta svolgendo un corso di lingua inglese, necessario a pilotare i velivoli statunitensi di quarta generazione. (Was)