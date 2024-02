Ucraina: viceministro russo, da mesi non sentiamo parlare di nuove proposte di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi la Russia non ha sentito parlare di nuove proposte di pace per risolvere la crisi ucraina. Lo ha dichiarato il ​​vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". "Francamente negli ultimi mesi non abbiamo sentito parlare di nuove proposte di pace per risolvere la crisi ucraina. In generale, dall'inizio, una ventina di Stati e associazioni regionali hanno proposto iniziative simili, tra cui Cina, Brasile e Paesi africani, e molti di loro hanno presentato idee che contenevano molti punti fondamentali che condividiamo", ha detto il viceministro. Secondo Galuzin ci sarebbero state più proposte del genere se Kiev non avesse immediatamente respinto le idee di mediazione avanzate dai Paesi della maggioranza globale. "Avendo monopolizzato il diritto alle iniziative pacifiche, il regime di Zelensky, insieme agli Stati Uniti e ai Paesi della Nato, sta promuovendo la "formula" poco promettente di cui ho parlato. Con le loro azioni, hanno effettivamente bloccato il processo di presentazione di visioni alternative sulla questione, creando così ogni sorta di ostacoli”, ha sottolineato il viceministro. (Rum)