Donbass: Stato maggiore russo, liberazione Avdiivka è stata rapida ma preceduta da lunghi preparativi

- Avdiivka è stata liberata in un tempo abbastanza breve, ma questa fase è stata preceduta da un lungo periodo di preparazione. Lo ha detto il capo di Stato maggiore delle Forze armate russe, Valerj Gerasimov. "Ad oggi, il compito principale che era stato assegnato è stato completato, Avdeevka è stata liberata. Devo dire che è stata liberata in un tempo abbastanza breve, ma questo momento è stato preceduto da un lungo periodo di preparazione", ha detto Gerasimov in un video pubblicato dal ministero della Difesa russo. Ieri, il ministro della Difesa Sergej Shoigu ha affermato che i preparativi per la liberazione di Avdeevka sono iniziati nell'autunno del 2023 e che l'operazione è stata condotta in modo tale da ridurre al minimo le perdite fra le file dell'Esercito russo. (Rum)